Росгвардейцы оказали содействие в задержании сельчанина, угрожавшего неизвестному на дороге

В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог задержать подозреваемого, угрожавшего водителю автомобиля ножом.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о противоправных действиях в отношении 56-летнего мужчины. На маршруте патрулирования по улице Горького стражи правопорядка задержали подозреваемого в угрозе. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 30-летнего жителя Тывы с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на дороге задержанный спровоцировал конфликт с одним из водителей авто. В результате ссоры мужчина начал угрожать сельчанину физической расправой складным ножом. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия