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Росгвардейцы оказали содействие в задержании сельчанина, угрожавшего неизвестному на дороге

 В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог задержать подозреваемого, угрожавшего водителю автомобиля ножом.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о противоправных действиях в отношении 56-летнего мужчины. На маршруте патрулирования по улице Горького стражи правопорядка задержали подозреваемого в угрозе. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 30-летнего жителя Тывы с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, на дороге задержанный спровоцировал конфликт с одним из водителей авто. В результате ссоры мужчина начал угрожать сельчанину физической расправой складным ножом. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/08/2023
Происшествия
Тяжин
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