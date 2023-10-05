Росгвардейцы оперативно задержали грабителя магазина в Прокопьевске

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в супермаркет на улице Российская. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили от работников торговли, что неизвестный взял в руки бутылку вина и скрылся в неизвестном направлении.



В результате поисков неподалеку от места совершения противоправных действий наряд Росгвардии обнаружил подходящего по приметам злоумышленника и задержал его. Им оказался 24-летний местный житель. Похищенную бутылку вина молодой человек выпил.



Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел.





Фото: Росгвардия