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Росгвардейцы оперативно задержали грабителя магазина в Прокопьевске

 В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в супермаркет на улице Российская. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили от работников торговли, что неизвестный взял в руки бутылку вина и скрылся в неизвестном направлении.

 В результате поисков неподалеку от места совершения противоправных действий наряд Росгвардии обнаружил подходящего по приметам злоумышленника и задержал его. Им оказался 24-летний местный житель. Похищенную бутылку вина молодой человек выпил.

 Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел.


Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
05/10/2023
Происшествия
Прокопьевск

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