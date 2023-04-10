Росгвардейцы по горячим следам задержали грабителя дамской сумки у горожанки

В городе Осинники экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в кратчайшее время разыскал грабителя сумки и вернул похищенное имущество горожанке.

В дневное время за помощью к правоохранителям обратилась 44 летняя местная жительница, сообщившая о грабеже на улице Революции. Ближайший экипаж прибыл на указанный адрес спустя несколько минут, взял на борт патрульного автомобиля потерпевшую и отправился на поиски подозреваемого. На улице Студенческой росгвардейцы обнаружили предполагаемого виновника, который попытался скрыться в подъезде многоэтажки. В ходе преследования росгвардейцы задержали ранее судимого за кражу 44-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, у которого находилась похищенная ручная кладь.

По предварительной информации, грабитель набросился на потерпевшую на автобусной остановке, ударил по лицу горожанку и выхватил дамскую сумку, после чего скрылся.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали уличного грабителя сотрудникам органов внутренних дел. Имущество возвращено законной владелице.

Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

Фото: Росгвардия