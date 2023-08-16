Росгвардейцы поблагодарили кузбассовца за добровольную выдачу огнестрельного образца

В Ленинске-Кузнецком 43-летний местный житель выдал правоохранителям незаконное оружие.

По предварительным данным, гражданин обнаружил предмет, схожий с ружьем, и несколько гильз во время уборки в гараже, принадлежавшего покойному родственнику. Зная, что за хранение незаконного оружия предусмотрена юридическая ответственность вплоть до уголовной, мужчина решил добровольно выдать находку и боеприпасы к нему стражам правопорядка.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили жителя Ленинска-Кузнецкого за гражданский поступок. Росгвардейцы установили, что модель является гладкоствольным ружьем системы Мосина 1952 года. В настоящий момент находка отправлена на экспертизу, по окончанию которой мужчина может получить денежное вознаграждение в размере 7 030 рублей.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия