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Росгвардейцы поблагодарили кузбассовца за добровольную выдачу огнестрельного образца

 В Ленинске-Кузнецком 43-летний местный житель выдал правоохранителям незаконное оружие.

По предварительным данным, гражданин обнаружил предмет, схожий с ружьем, и несколько гильз во время уборки в гараже, принадлежавшего покойному родственнику. Зная, что за хранение незаконного оружия предусмотрена юридическая ответственность вплоть до уголовной, мужчина решил добровольно выдать находку и боеприпасы к нему стражам правопорядка.

 Инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили жителя Ленинска-Кузнецкого за гражданский поступок. Росгвардейцы установили, что модель является гладкоствольным ружьем системы Мосина 1952 года. В настоящий момент находка отправлена на экспертизу, по окончанию которой мужчина может получить денежное вознаграждение в размере 7 030 рублей.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
16/08/2023
Общество
Ленинск-Кузнецкий
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