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Росгвардейцы поблагодарили сельчанина за гражданскую инициативу

 В поселке Яя Кемеровской области 38-летний местный житель сообщил стражам правопорядка о найденном незаконном оружии.

По словам мужчины, он обнаружил ружье во время уборки дома покойного родственника жены. Зная из СМИ, что за добровольную выдачу дробовика можно получить денежное вознаграждение, а также избежать ответственности за хранение незаконного оружия, он решил сообщить о находке правоохранителям.

 На указанный гражданином адрес прибыли сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, приняли от сельчанина оружие и поблагодарили за гражданскую инициативу. По предварительной информации, сданным образцом является незарегистрированное двуствольное охотничье ружье 16 калибра 1970 года выпуска. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой мужчине могут выплатить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям 29 единиц незаконного оружия и 72 боеприпаса.

Фото: Росгвардия

 

Общество
Яя
kuzbassnews.ru
15/05/2023
Общество
Яя
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