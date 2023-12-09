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Росгвардейцы поблагодарили семейную пару из Кузбасса за выдачу найденного на огороде «схрона» с оружием

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили за гражданский поступок супружескую пару, которая сообщила стражам порядка о найденном незаконном оружии.

По первоначальной информации, супруг заявительницы обнаружил на своем приусадебном участке пакет, в котором находились предметы, схожие с оружием и боеприпасами. Не раздумывая, местные жители приняли решение сообщить о находке правоохранителям, которые прибыли на указанный адрес и приняли от граждан незаконный арсенал.

  Предварительно установлено, что в пакете находился семизарядный револьвер «Наган» 1923 года выпуска, пистолет-пулемет, изготовленный кустарным способом, обрез гладкоствольного ружья, а также 15 патронов различного калибра и светошумовая граната. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
09/12/2023
Общество

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