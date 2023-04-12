Росгвардейцы получили рекомендации от экспертов по укреплению информационной безопасности

Доцент кафедры гуманитарных и социально-политических дисциплин Сибирского государственного университета науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева Татьяна Гончарова провела интерактивное занятие в режиме видеоконференцсвязи с представителями Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Кандидат философских наук рассказала сотрудникам и военнослужащим о современной информационной войне и ее влиянии на психоэмоциональное состояние людей. В ходе занятия были затронуты такие темы, как механизмы дезинформации, психологические приемы и тактики ведения информационных конфликтов, а также важность критического мышления и информационной грамотности.

Мероприятие проводится в рамках всероссийской просветительской кампании для государственных служащих, которую организует общество «Знание» совместно с федеральными органами исполнительной власти в 2023 году. Цель кампании - повышение квалификации государственных служащих и расширение их профессиональных знаний в области информационной безопасности.

Фото: Росгвардия