Росгвардейцы помогают неравнодушным гражданам передавать оружие для нужд СВО

В кемеровском офисе лицензионно-разрешительной работы Росгвардии состоялась очередная передача гражданского оружия от неравнодушных жителей для поддержки бойцов специальной военной операции. На этот раз местные жители передали четыре гладкоствольных ружья и более 50 патронов, которые будут отправлены в юргинскую бригаду для использования в зоне СВО.

Росгвардейцы принимают добровольно сданное гражданами огнестрельное оружие и передают его в воинские части Министерства обороны и Росгвардии. Пенсионер из Кемерова Сергей Галанов поделился историей своего участия: «Я хотел сам участвовать в СВО, но здоровье не позволило. Решил, что мое ружье, которое служило мне с 80-х годов, может помочь там, где нужно. Пусть и на передовой не подведет».

Согласно федеральному законодательству, граждане могут передавать свои гладкоствольные и нарезные ружья, а также патроны в государственные военизированные организации. Впоследствии это оружие используется в зоне СВО, где особенно эффективно зарекомендовал себя 12-й калибр, успешно применяемый для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Росгвардия приглашает всех, кто желает поддержать бойцов, обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы по месту жительства. Специалисты помогут с оформлением документов и объяснят все детали процедуры передачи оружия.

На днях в Кузбассе был запущен новый механизм передачи конфискованного оружия, который стал возможен благодаря изменениям в законодательстве, инициированным руководством войск национальной гвардии России. В рамках этой программы инспекторы Росгвардии также передали более 100 единиц конфискованного оружия, предназначенного для нужд Министерства обороны и Росгвардии.

Фото: Росгвардия