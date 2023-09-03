Росгвардейцы помогли бригаде медиков, оказавшейся в сложной ситуации

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал неадекватного пациента, который представлял опасность для работников скорой медицинской помощи.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» с кареты скорой медицинской помощи на шоссе Заводское. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили неадекватного мужчину, который мог причинить вред окружающим. Росгвардейцы успокоили и задержали для выяснения обстоятельств ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, очевидцы заметили нетрезвого мужчину, который упал с велосипеда и вызвали я него бригаду медиков. Когда работники скорой помощи привели горожанина в чувства, задержанный начал вести себя неадекватно. После безуспешных попыток успокоить дебошира, медики вызвали наряд Росгвардии, который пресек нарушение общественного порядка. Задержанный мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия