Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы помогли хозяину вернуть сбежавшее домашнее животное

 В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог местному жителю вернуть домашнее животное домой. Козел сбежал с территории частного подворья.

 В вечернее время к правоохранителям обратился местный житель, который сообщил, что с территории его частного подворья сбежал козел по кличке «Василий». На маршруте патрулирования Росгвардейцы по улице Жолтовского обнаружили животное, которое могло попасть под колеса проезжающего мимо транспорта.

 Стражи правопорядка забрали беглое животное, после чего домашнего любимца передали прибывшему хозяину, который поблагодарил стражей правопорядка за неравнодушие.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
07/08/2023
Общество
Прокопьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus