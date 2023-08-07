Росгвардейцы помогли хозяину вернуть сбежавшее домашнее животное

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог местному жителю вернуть домашнее животное домой. Козел сбежал с территории частного подворья.

В вечернее время к правоохранителям обратился местный житель, который сообщил, что с территории его частного подворья сбежал козел по кличке «Василий». На маршруте патрулирования Росгвардейцы по улице Жолтовского обнаружили животное, которое могло попасть под колеса проезжающего мимо транспорта.

Стражи правопорядка забрали беглое животное, после чего домашнего любимца передали прибывшему хозяину, который поблагодарил стражей правопорядка за неравнодушие.

Фото: Росгвардия