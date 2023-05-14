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Росгвардейцы помогли матери разыскать четырёхлетнюю дочь, которая потерялась в Кемерове

 В Кемерово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время прогулки с матерью.

В вечернее время к правоохранителям после безуспешных попыток отыскать дочь обратилась местная жительница, сообщившая, что гуляла с ребенком, когда внезапно отвлеклась, и девочка уехала на самокате. Приметы пропавшей поступили всем нарядам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации.

 Спустя пару часов в ходе поисковых мероприятий экипаж вневедомственной охраны в составе прапорщиков Владимира Коноплева и Даниила Геддерта разыскал разыскиваемую девочку в одном из дворов на улице Пролетарская. Выяснилось, что юная горожанка не могла самостоятельно отыскать дорогу домой и на помощь к ней пришли прохожие, которые находились с ребенком до прибытия наряда Росгвардии.

 Для воссоединения с матерью росгвардейцы передали девочку сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/05/2023
Общество
Кемерово
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