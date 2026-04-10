Росгвардейцы помогли вернуть домой пропавшего юношу

В городе Белово росгвардейцы разыскали 17-летнего местного жителя, который ушел из дома без ведома близких.

В дневное время к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже сына, который не выходит на связь. Вечером в ходе поисковых мероприятий на улице Тельмана сотрудники вневедомственной охраны обнаружили несовершеннолетнего гражданина в компании приятелей. При проверке личности росгвардейцы убедились, что им является пропавший житель города.

Предварительно установлено, что юноша днем ушел из частного дома в неизвестном направлении, не предупредив родителей. Спустя некоторое время близкие заметили его отсутствие, попытались связаться с ребёнком по телефону, но не получили ответа. Обеспокоенные родители обратились за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали разыскиваемого молодого человека сотрудникам ПДН для возвращения домой.

