Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы помогли вернуть велосипед, угнанный на глазах у владелецы

 В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно пришел на помощь 44-летней горожанке и задержал подозреваемого в краже велосипеда.

В утреннее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Комсомольской обнаружили горожанку, которая бежала за предполагаемым похитителем велосипеда. Стражи правопорядка оперативно отреагировали на ситуацию и преградили путь злоумышленнику. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя.

 По предварительной информации, горожанка оставила велосипед на улице и зашла в ателье. Спустя время женщина обнаружила, что похититель убегает с ее имуществом. Вовремя подоспевший наряд Росгвардии предотвратил кражу чужого велосипеда и задержал виновника.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Велосипед вернули законной владелице.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
28/08/2023
Происшествия
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus