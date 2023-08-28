Росгвардейцы помогли вернуть велосипед, угнанный на глазах у владелецы

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно пришел на помощь 44-летней горожанке и задержал подозреваемого в краже велосипеда.

В утреннее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Комсомольской обнаружили горожанку, которая бежала за предполагаемым похитителем велосипеда. Стражи правопорядка оперативно отреагировали на ситуацию и преградили путь злоумышленнику. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя.

По предварительной информации, горожанка оставила велосипед на улице и зашла в ателье. Спустя время женщина обнаружила, что похититель убегает с ее имуществом. Вовремя подоспевший наряд Росгвардии предотвратил кражу чужого велосипеда и задержал виновника.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Велосипед вернули законной владелице.

Фото: Росгвардия