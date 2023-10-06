Росгвардейцы помогли вернуться домой глухонемому яшкинцу

В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе младшего сержанта Егора Кресса и прапорщика Ивана Обухова разыскал пропавшего местного жителя.

Ночью экипаж Росгвардии на маршруте патрулирования улицы Куйбышева обнаружили подходящего по приметам пропавшего сельчанина. Стражи правопорядка остановили молодого человека для проверки личности. Им оказался разыскиваемый 24-летний местный житель.

По предварительной информации, за помощью обратилась сельчанка, которая сообщила, что ее глухонемой сын в дневное время ушел из дома и не вернулся ночью.

Росгвардейцы передали найденного молодого человека инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия