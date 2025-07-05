Росгвардейцы помогли задержать мужчину, который может быть причастен к хищению золотого украшения у жителя Осинников

В городе Осинники экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие сотрудникам органов внутренних дел в задержании предполагаемого виновника в грабеже имущества у пенсионера.

В вечернее время в ходе отработки сигнала совместно с правоохранителями на улице Победы росгвардейцы задержали подходящего под описание на совершившего противоправные действия мужчину. Задержанным оказался 42-летний местный житель.

По предварительной информации, ранее судимый злоумышленник в одном из подъездов многоквартирного дома мог напасть на 66-летнего горожанина. Задержанный сорвал золотую цепочку, после чего скрылся с места совершения противоправных действий. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан на месте сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

Фото: Росгвардия