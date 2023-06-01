Росгвардейцы помогли задержать подозреваемую в хищении денег с банковской карты

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел задержали 27-летнюю горожанку, подозреваемую в хищении денежных средств с банковской карты.

По предварительной информации, предполагаемая виновница распивала спиртные напитки в гостях у 58-летнего местного жителя. Воспользовавшись моментом, она похитила банковскую карту мужчины и начала ее использовать для осуществления платежей за покупки в торговых точках. Обнаружив списание денежных средств, заявитель обратился за помощью к правоохранителям, которые установили местонахождение подозреваемой.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную, у которой была обнаружена похищенная банковская карта, сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия