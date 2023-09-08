Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы помогли задержать разыскиваемого подозреваемого в краже денежных средств у топкинки

 В городе Топки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие и задержали предполагаемого виновника в хищении денежных средств у своей возлюбленной.

В вечернее время росгвардейцы по приметам на территории городского автовокзала задержали ранее судимого за имущественное преступление 34-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, ранее мужчина находился в гостях у 42-летней возлюбленной. Когда злоумышленник покинул жилище, заявительница обнаружила пропажу 7 000 рублей. За помощью женщина обратилась к правоохранителям. Часть средств мужчина потратил на личные нужды.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
08/09/2023
Происшествия
Топки
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus