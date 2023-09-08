Росгвардейцы помогли задержать разыскиваемого подозреваемого в краже денежных средств у топкинки

В городе Топки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие и задержали предполагаемого виновника в хищении денежных средств у своей возлюбленной.

В вечернее время росгвардейцы по приметам на территории городского автовокзала задержали ранее судимого за имущественное преступление 34-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее мужчина находился в гостях у 42-летней возлюбленной. Когда злоумышленник покинул жилище, заявительница обнаружила пропажу 7 000 рублей. За помощью женщина обратилась к правоохранителям. Часть средств мужчина потратил на личные нужды.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия