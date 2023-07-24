Росгвардейцы помогли жительнице Кузбасса разыскать пропавшего сына

В городе Мариинск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщиков Евгения Машковцева и Вадима Порядина разыскал на маршруте патрулирования 18-летнего местного жителя, который ушел на работу и не вернулся.

В ночное время за помощью к правоохранителям обратилась горожанка, пояснившая, что не может связаться с пропавшим сыном, который не вернулся домой в назначенное время после работы. Сигнал принял экипаж Росгвардии и приступил к поиску на маршруте патрулирования. Спустя время росгвардейцы обнаружили на одной из городских улиц разыскиваемого молодого человека с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что горожанин все это время распивал спиртные напитки с друзьями и не стал об этом предупреждать родственницу.

Стражи правопорядка передали найденного молодого человека инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия