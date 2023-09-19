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Росгвардейцы помогли жительнице Кузбасса вернуть несовершеннолетнюю дочь

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог местной жительнице разыскать ушедшую из дома 13-летнюю дочь.

По предварительной информации, вечером к правоохранителям обратилась горожанка, сообщившая, что ее несовершеннолетний ребенок, который может нуждаться в медицинской помощи, ушел из дома в неизвестном направлении. Задействованный в системе единой дислокации экипаж Росгвардии в составе сержантов Семёна Волгина и Алексея Крупаченко получил приметы девочки и немедленно приступил к розыску.

В кратчайший срок стражи правопорядка в ходе поисковых мероприятий обнаружили подростка на одной из городских улиц. Обеспечив безопасность ребенку, росгвардейцы вызвали сотрудника ПДН, а после передали юную горожанку прибывшей матери.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
19/09/2023
Общество
Анжеро-Судженск

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