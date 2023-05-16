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Росгвардейцы помогли жительнице Осинников отыскать ушедшего из дома подростка

В городе Осинники экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Константина Китаева и сержанта Михаила Собина разыскал 15-летнего горожанина, который накануне ушел из дома и не вернулся.

 В ночное время к правоохранителям обратилась горожанка, пояснив, что ее ребенок вечером ушел из дома и не вернулся.

 В ходе поисковых мероприятий в ночное время экипаж Росгвардии обнаружил пропавшего в километре от дома, идущего по краю проезжей части. Стражи правопорядка передали найденного горожанина сотрудникам ПДН для дальнейшего возвращения родственнице и юридической оценки случившегося.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Осинники
kuzbassnews.ru
16/05/2023
Общество
Осинники
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