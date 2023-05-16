Росгвардейцы помогли жительнице Осинников отыскать ушедшего из дома подростка

В городе Осинники экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Константина Китаева и сержанта Михаила Собина разыскал 15-летнего горожанина, который накануне ушел из дома и не вернулся.

В ночное время к правоохранителям обратилась горожанка, пояснив, что ее ребенок вечером ушел из дома и не вернулся.

В ходе поисковых мероприятий в ночное время экипаж Росгвардии обнаружил пропавшего в километре от дома, идущего по краю проезжей части. Стражи правопорядка передали найденного горожанина сотрудникам ПДН для дальнейшего возвращения родственнице и юридической оценки случившегося.

Фото: Росгвардия