Росгвардейцы пополнили банк крови медицинских учреждений Кемерова

Во время очередного посещения областного центра крови росгвардейцы стали донорами для нуждающихся пациентов. Перед началом донаций участники благотворительной акции заполнили необходимую документацию и прошли обязательное медицинское обследование, после чего получили рекомендации как себя вести после сдачи крови. Стоит отметить, что росгвардейцы регулярно пополняют банк донорской крови, а также включены в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

В завершение медики поблагодарили росгвардейцев за проявленную инициативу, активное участие в подобных мероприятиях и понимание важности донорства.

Фото: Росгвардия