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Росгвардейцы поучаствовали в ярмарке вакансий для жителей Юрги

 В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели ярмарку вакансий и рассказали о преимуществах службы в рядах войск правопорядка.

Специалисты различных отраслей и специальностей презентовали юргинцам свои организации и имеющиеся свободные вакансии. Представители филиала вневедомственной охраны Росгвардии также рассказали о имеющихся в войсках правопорядка перспективах.

 Росгвардейцы рассказали участникам о задачах своих подразделений, льготах и преимуществах службы. Стражи правопорядка ответили на интересующие вопросы и пригласили юргинцев в свои ряды. Отдельное внимание росгвардейцы уделили набору кандидатов для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделения: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
26/04/2023
Общество
Юрга
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