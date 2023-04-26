Росгвардейцы поучаствовали в ярмарке вакансий для жителей Юрги

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели ярмарку вакансий и рассказали о преимуществах службы в рядах войск правопорядка.

Специалисты различных отраслей и специальностей презентовали юргинцам свои организации и имеющиеся свободные вакансии. Представители филиала вневедомственной охраны Росгвардии также рассказали о имеющихся в войсках правопорядка перспективах.

Росгвардейцы рассказали участникам о задачах своих подразделений, льготах и преимуществах службы. Стражи правопорядка ответили на интересующие вопросы и пригласили юргинцев в свои ряды. Отдельное внимание росгвардейцы уделили набору кандидатов для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделения: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Фото: Росгвардия