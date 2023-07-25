Росгвардейцы предотвратили хищение бытовой электроники из охраняемой торговой точки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал похитителя телевизионной приставки из популярного гипермаркета.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к торговому объекту на улице Баумана. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражи и незаконный оборот наркотиков 31-летнего местного жителя.

По предварительной информации, посетитель взял с одного из торговых стеллажей телевизионную приставку, после чего спрятал бытовую электронику под одежду. С похищенным товаром мужчина попытался пройти на выход мимо кассовой зоны, однако был своевременно замечен работниками торговли, которые вызвали на место происшествия наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства, росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Фото: Росгвардия