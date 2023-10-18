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Росгвардейцы предотвратили конфликт в баре

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка на охраняемом объекте.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на тревожный вызов в гостиничный комплекс и задержали агрессивных посетителей бара с признаками алкогольного опьянения. Ими оказались двое ранее судимых 30-летних местных жителей, а также их 27-летний приятель.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками задержанные стали провоцировать компанию отдыхающих граждан на драку, но вмешался персонал заведения. Дебоширы продолжили конфликт, который грозил перерасти в потасовку. С целью пресечения противоправных действий работники бара нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.   

Задержанные граждане были переданы сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/10/2023
Происшествия
Новокузнецк
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