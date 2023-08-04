Росгвардейцы пресекли драку на охраняемом объекте

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в гостиничном комплексе и задержал двоих нарушителей общественного порядка.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к гостинице на улице Бугарева. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили конфликтующих граждан, которых успокоили и задержали для выяснения обстоятельств. Ими оказались 20-летнего кузбассовца и его 26-летнего приятеля с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками между постояльцами возник словесный конфликт. В результате ссоры задержанные начали драку в холле гостиничного комплекса. После безрезультатных попыток успокоить граждан администратор нажала на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали нарушителей правопорядка сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru.

Фото: Росгвардия