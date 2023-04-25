Росгвардейцы пресекли гаражную кражу

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал "тревога" к гаражному кооперативу на улице Щетинкина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили троих неизвестных, которых задержали для выяснения обстоятельств. Ими оказались местные жители 28, 31 и 33 лет. Кроме этого, около гаража был обнаружен автомобиль, на котором предполагаемые виновники собирались вывести похищенное имущество.

По предварительной информации, мужчины выбрали один из гаражей, а затем с помощью дрели высверлили крепление замка. В результате сработали технические средства охраны, сигнал от которых поступил ближайшему экипажу Росгвардии, который оперативно прибыл на место и задержал злоумышленников. Похитить имущество кемеровчанина задержанные не успели.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия призывает граждан позаботиться о сохранности имущества, приняв комплекс мер по защите квартир, частных домов или гаражей от преступных посягательств. Росгвардейцы рекомендуют устанавливать двери и замки от надежных производителей. Кроме этого, свое имущество можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия