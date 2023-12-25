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Росгвардейцы пресекли хищение на охраняемом объекте

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал подозреваемого в хищении товара из местного магазина.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому супермаркету на проспекте Молодежный. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 33‑летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, ранее судимого за кражу. Мужчина признался в содеянном, предъявив неоплаченный товар.

По предварительной информации, посетитель спрятал под верхнюю одежду две бутылки коньяка и бутылку водки на сумму более 1 300 рублей. Мужчина оплатил другой товар, а похищенный алкоголь намеревался пронести мимо кассовой зоны. Бдительные работники своевременно заметили противоправные действия и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по статье 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
25/12/2023
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