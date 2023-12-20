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Росгвардейцы пресекли хищение смартфона у жительницы Кузбасса

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с правоохранителями с поличным задержал подозреваемого в хищении сотового телефона у 39-летней горожанки.

В дневное время росгвардейцы получили информацию о совершении имущественного преступления в частном доме на улице Максима Горького. Оперативно прибывшие на место стражи правопорядка на выходе из дома обнаружили мужчину с чужим телефоном в руках. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали ранее судимого за кражу 36-летнего топкинца с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков сожитель взял смартфон своей возлюбленной с целью сбыта в ломбарде для покупки алкоголя. Хозяйка дома незамедлительно сообщила о противоправных действиях правоохранителям, которые пресекли имущественное преступление.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
20/12/2023
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