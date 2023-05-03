Росгвардейцы пресекли хищение в охраняемом торговом объекте

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил спиртной и безалкогольный напитки из торговой точки.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к супермаркету на улице Ленина. На указанном адресе росгвардейцы задержали ранее судимого за грабеж 45-летнего предполагаемого злоумышленника, который пытался вынести из торговой точки очередную порцию товара. Мужчина признался в содеянном, предъявив похищенное.

По предварительной информации, установленные в магазине камеры видеонаблюдения зафиксировали действия злоумышленника, который спрятал в штанах бутылки с чаем и водкой, после чего покинул торговую точку. Спустя время рецидивист вернулся за дополнительной порцией алкоголя, который сложил в рюкзак и попытался скрыться, но бдительные работники торговли своевременно нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия