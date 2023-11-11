Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка на объекте здравоохранения

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на территории медицинского учреждения и задержал нарушителя.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к одной из городских больниц. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали нарушителя, которым оказался 47-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный мужчина после злоупотребления спиртными напитками начал вести себя неадекватно в приёмном отделении медицинского учреждения. Мужчина нарушал общественный порядок, выражаясь в адрес медицинских работников грубой нецензурной бранью, и представлял угрозу для окружающих. Для пресечения противоправных действий охранник нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия