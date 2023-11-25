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Росгвардейцы пресекли потасовку на охраняемом объекте

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебоширов, нарушавших общественный порядок в баре.

Вечером росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемое питейное заведение на улице Вокзальной. На месте происшествия стражи правопорядка пресекли драку между двумя посетителями. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали ранее судимого за кражу 35-летнего междуреченца и его 36-летнего оппонента.

По предварительной информации, после распития спиртных напитков в заведении между задержанными на фоне ревности произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Несмотря на замечания работников прекратить противоправные действия, посетители продолжили конфликт. В результате работники бара нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
25/11/2023
Происшествия
Междуреченск
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