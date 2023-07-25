Росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемом объекте

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который угрожал физической расправой работнице городской гостиницы.

В ночное время стражи правопорядка прибыли по сигналу «тревога» к охраняемому объекту на улице Производственная. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили и задержали 38-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный после злоупотребления спиртными напитками попытался заселиться в гостиницу. Работница отказала посетителю в размещении из-за его состояния, после чего мужчина начал вести себя неадекватно. После просьбы покинуть объект горожанин стал угрожать 35-летней работнице физической расправой.

Для пресечения противоправных действий женщина нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который передал нарушителя для разбирательства в органы внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала, группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, выяснит причину срабатывания сигнализации и предпримет меры для задержания правонарушителей. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе, Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.



Фото: Росгвардия