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Росгвардейцы пресекли противоправные действия в отношении медиков

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебоширку, которая угрожала физической расправой медикам из-за отказа починить очки.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу от бригады скорой медицинской помощи к многоквартирному дому на улице Кутузова. На месте стражи правопорядка обнаружили агрессивную женщину, которая пыталась проникнуть в машину медиков. Росгвардейцы успокоили новокузнечанку и задержали для выяснения обстоятельств.

 По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками горожанка вызвала медицинскую бригаду, от которой женщине якобы нужна была помощь в ремонте очков. Получив отказ, женщина стала вести себя неадекватно и угрожать медработникам физической расправой, а затем пыталась наброситься на одного из них. Для пресечения противоправных действий медики нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

 В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости, медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/07/2023
Происшествия
Новокузнецк
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