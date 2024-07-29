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Росгвардейцы пресекли противоправные действия в отношении местной жительницы

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого местного жителя, который может быть причастен к нанесению травм своей 22-летней подруги.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к многоквартирному дому на улице Клименко. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили потерпевшую и задержали 22-летнего молодого человека. 

По предварительной информации, в ходе распития спиртного в компании между парой возник словесный конфликт. В результате ссоры новокузнечанин нанес удары девушке. Приятельница потерпевшей сообщила об обидчике правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/07/2024
Происшествия
Новокузнецк
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