Росгвардейцы пресекли противоправные действия в отношении местной жительницы

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого местного жителя, который может быть причастен к нанесению травм своей 22-летней подруги.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к многоквартирному дому на улице Клименко. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили потерпевшую и задержали 22-летнего молодого человека.

По предварительной информации, в ходе распития спиртного в компании между парой возник словесный конфликт. В результате ссоры новокузнечанин нанес удары девушке. Приятельница потерпевшей сообщила об обидчике правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия