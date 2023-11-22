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Росгвардейцы приняли присягу у юргинских школьников

В юргинской школе №14 состоялось принятие присяги воспитанниками профильного правоохранительного класса. Почётным гостем торжественного события стал руководитель городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Александр Солянкин.

В ходе мероприятия гость призвал юных горожан к ответственному исполнению школьных обязанностей. Воспитанники поклялись с гордостью и достоинством нести почетное звание кадета, соблюдать устав и кодекс чести, а также быть патриотами своего Отечества.

Кадетскую клятву произнесли ученики пятых и шестых классов. Капитан Александр Солянкин вручил новоиспеченным кадетам их первые в жизни погоны и пожелал быть примером для своих сверстников. Кроме того, Александр Сергеевич выразил надежду, что в будущем увидит ребят в рядах Росгвардии.

Дружба юргинских росгвардейцев со школьниками длится не один год. Стражи правопорядка регулярно проводят для юных горожан уроки мужества, рассказывают о службе в подразделении вневедомственной охраны, готовят к участию в соревнованиях правоохранительной направленности.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
22/11/2023
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