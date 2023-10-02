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Росгвардейцы приняли участие в церемонии перезахоронения павшего красноармейца в Кузбассе

 В городе Белово сотрудники вневедомственной охраны войск правопорядка, вместе с воспитанниками классов Росгвардии стали участниками церемонии перезахоронения останков погибшего во время Великой Отечественной войны Петра Степановича Челухоева. Останки Героя вернулись в родную землю спустя 87 лет после окончания сражений.

Событие стало возможным благодаря деятельности поисковых отрядов на территории Смоленской области в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2023». Отдать дань памяти и уважения фронтовику также собрались представители местной администрации, военкомата, поисковики, ветераны и потомки солдата.

 Благодаря деятельности волонтеров удалось установить личность погибшего красноармейца по вкладышу солдатского медальона. Оперативно были найдены родственники героя, которые приняли решение перезахоронить останки солдата на его малой Родине. Красноармеец Петр Степанович Челухоев служил в 120-й стрелковой бригаде и погиб 3 сентября 1942 года в деревне Холмино Смоленской области.

 Защитник Отечества был погребен с воинскими почестями на местном кладбище. Память павшего солдата Великой Отечественной почтили минутой молчания.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
02/10/2023
Общество
Белово
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