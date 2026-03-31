Росгвардейцы приняли участие в церемонии посвящения школьников в ряды военно-патриотического движения

В городе Осинники на базе школы №16 состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в юнармейцы. Мероприятие приурочили к 10‑летию Росгвардии, 215-й годовщине образования войск правопорядка.

Церемония началась с построения участников и внесения флага Российской Федерации. В присутствии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и представителей движения «Юнармия» двадцать школьников произнесли клятву, пообещав быть преданными Отечеству, чтить его историю, стремиться к знаниям и физическому развитию.

С напутственным словом к ребятам обратился офицер вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант полиции Денис В. Он подчеркнул значимость вступления в ряды юнармейцев и отметил роль движения в формировании гражданской ответственности и патриотизма у молодежи.

«Сегодняшнее событие имеет особое значение, поскольку проходит в год значимых дат для Росгвардии и войск правопорядка. Уверен, что участие в движении поможет вам вырасти достойными гражданами и в будущем внести свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности нашей страны», - отметил старший лейтенант полиции Денис В.

