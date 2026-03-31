Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы приняли участие в церемонии посвящения школьников в ряды военно-патриотического движения

В городе Осинники на базе школы №16 состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в юнармейцы. Мероприятие приурочили к 10‑летию Росгвардии, 215-й годовщине образования войск правопорядка.

Церемония началась с построения участников и внесения флага Российской Федерации. В присутствии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и представителей движения «Юнармия» двадцать школьников произнесли клятву, пообещав быть преданными Отечеству, чтить его историю, стремиться к знаниям и физическому развитию.

С напутственным словом к ребятам обратился офицер вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант полиции Денис В. Он подчеркнул значимость вступления в ряды юнармейцев и отметил роль движения в формировании гражданской ответственности и патриотизма у молодежи.

«Сегодняшнее событие имеет особое значение, поскольку проходит в год значимых дат для Росгвардии и войск правопорядка. Уверен, что участие в движении поможет вам вырасти достойными гражданами и в будущем внести свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности нашей страны», - отметил старший лейтенант полиции Денис В.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Осинники
kuzbassnews.ru
31/03/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus