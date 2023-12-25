Росгвардейцы приняли участие в новогодней ярмарке вакансий и рассказали гражданам о возможностях службы в Росгвардии

В Мариинске в центре занятости населения в рамках новогодней ярмарки вакансий сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились с местными жителями и рассказали о перспективах поступления на службу в ряды войск правопорядка. Мероприятие позволило потенциальным соискателям получить детальное представление о различных вакансиях, открытых в рядах Росгвардии на территории Кузбасса и новых субъектах Российской Федерации.

На ярмарке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предоставили информацию о перспективах и преимуществах службы в войсках правопорядка, а также о важной роли, которую они могут сыграть в обеспечении безопасности и защите прав граждан.

Набор кандидатов на службу в Главное Управление Росгвардии по Донецкой Народной Республике стал отдельным аспектом обсуждения. Сотрудники рассказали о льготах, на которые кандидаты могут рассчитывать на в подразделениях ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере от 190 000 рублей. Кроме этого, кандидаты могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 395 000 рублей. Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и служебным жильем. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Участники ярмарки вакансий имели возможность задать вопросы и ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к потенциальным кандидатам.

Фото: Росгвардия