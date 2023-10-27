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Росгвардейцы приняли участие в торжественной отправке призывников к местам прохождения службы

В Кемерове на Мемориале Воину-Освободителю прошел День призывника с участием представителей Росгвардии, общественных деятелей и официальных лиц. К молодым людям, которые в ближайшее время пополнят ряды Вооруженных сил России и Росгвардии, обратился глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, пожелав ребятам хорошей службы.

Призывники возложили цветы к Вечному огню у подножия Мемориала. На торжественном мероприятии звучали патриотические песни, воспитанники Центра военной спецподготовки молодежи «Витязь» продемонстрировали владение техникой рукопашного боя. Кроме этого, новобранцам вручили памятные подарки.

Безопасность мероприятия обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/10/2023
Общество
Кемерово
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