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Росгвардейцы приняли участие в возложении цветов к памятнику Воину-освободителю

В Кемерове состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Воину-освободителю. В мероприятии приняли участие руководство Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и отряда специального назначения «Кузбасс», кадеты, школьники и неравнодушные жители города.

Также цветы к мемориалу возложили прибывший в Кузбасс с рабочим визитом министр энергетики РФ Сергей Цивилев, статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева, губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Собравшиеся почтили память павших защитников Родины всех времен. Минутой молчания участники церемонии выразили глубокое уважение к подвигу воинов, отдавших жизни за Отечество.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/03/2025
Общество
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