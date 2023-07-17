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Росгвардейцы приняли участие в ярмарке вакансий и рассказали гражданам о возможностях службы

 В Новокузнецке в центре занятости населения в рамках ярмарки вакансий сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились с местными жителями и рассказали о перспективах поступления на службу в ряды войск правопорядка. Мероприятие позволило потенциальным соискателям получить детальное представление о различных вакансиях, открытых в рядах Росгвардии на территории Кузбасса.

На ярмарке сотрудница вневедомственной охраны Росгвардии капитан Инна Журавлева предоставила информацию о перспективах и преимуществах службы в войсках правопорядка, а также о важной роли, которую они могут сыграть в обеспечении безопасности общества и защите прав граждан.

 Отдельное внимание было уделено набору кандидатов для службы в Главное Управление Росгвардии по Донецкой Народной Республике. Соискателям, желающим отправиться на службу в ДНР, предлагаются привлекательные условия, включая повышенное денежное довольствие до 190 000 рублей, льготное исчисление периода службы (3 дня за 1 день службы) и льготы «Ветерана боевых действий».

 Среди дополнительных преимуществ службы в Росгвардии были выделены льготные путевки в санаторно-курортные учреждения, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка, а также право поступления на бесконкурсной основе для детей сотрудников.

 Получить подробную информацию о приеме на службу в Росгвардию граждане могут по телефону: 8 (3842) 36-43-36 или на официальном сайте Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/07/2023
Общество
Новокузнецк
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