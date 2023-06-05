Росгвардейцы привлекли к ответственности около 700 недобросовестных владельцев оружия из Кузбасса

В Кемеровской области с начала текущего года инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществили почти 4,5 тысяч проверок владельцев гражданского оружия.

За минувший месяц стражи правопорядка изъяли у кузбассовцев 162 единицы зарегистрированных стволов. Всего с начала года у жителей региона было изъято по различным основаниям 980 единиц гражданского оружия. Возбуждено 719 административных дел за нарушения в данной сфере.

Росгвардейцы обращают внимание, что основной причиной привлечения к ответственности является нарушение сроков продления разрешения на владение оружием. Росгвардия напоминает, что для продления разрешения необходимо обращаться в подразделения ЛРР Росгвардии не позднее, чем за месяц до истечения срока. Гражданам также предоставляется возможность подачи документов через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в электронном виде, что значительно упрощает процесс.

Владельцам оружия стоит помнить, что просроченное разрешение считается недействительным, что может повлечь за собой административные санкции, включая штрафы и конфискацию оружия. В случаях грубого нарушения также может быть применена мера административного ареста.

Фото: Росгвардия