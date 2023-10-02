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Росгвардейцы продемонстрировали свои навыки кузбасским журналистам и блогерам

В преддверии Дня сил специального назначения войск национальной гвардии, который ежегодно отмечается 30 сентября, Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу организовало пресс-тур на один из тренировочных полигонов спецназа недалеко от Кемерова. Журналисты региональных СМИ и блогеры получили возможность стать участниками учений различных спецподразделений, включая ОМОН, СОБР, отряд специального назначения «Кузбасс».

Для гостей пресс-тура организаторы подготовили различные сценарии по ликвидации условных террористов и освобождению заложников. Отряд спецназа Росгвардии «Кузбасс» продемонстрировал, как происходит зачистка населенного пункта, в котором укрылась диверсионно-разведывательная группа. Бойцы ОМОН провели задержание преступников, которые передвигались на легковом автотранспорте. В завершении мероприятия СОБР осуществил штурм многоэтажного здания, в котором укрылись условные террористы. Блогерам и журналистам представилась возможность стать непосредственными участниками, выступив в роли заложников. В результате совместных действий различных подразделений спецназа Росгвардии все учебные задачи были выполнены.

«Мероприятие подобного масштаба мы проводим впервые. Главная наша цель – популяризация службы в Росгвардии, чтобы люди знали и имели представление о ее специфике», – рассказал заместитель начальника регионального управления Росгвардии подполковник Денис Ситенков.

Он подчеркнул, что сейчас в ряды войск  приходят много молодых людей, которые готовы встать на защиту Отечества.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
02/10/2023
Общество

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