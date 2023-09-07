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Росгвардейцы продолжают знакомить кузбассовцев с преимуществами службы в войсках правопорядка

 В центре занятости представитель Росгвардии предоставил обширную информацию о перспективах и преимуществах службы в войсках правопорядка, а также о важной роли, которую они могут сыграть в обеспечении безопасности общества и защите прав граждан. Набор кандидатов для службы в Главное Управление Росгвардии по Донецкой Народной Республике стал отдельным аспектом обсуждения. Местным жителям рассказали о льготах, на которые кандидаты могут рассчитывать на службе в подразделениях ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

 Кроме этого, росгвардеец уделил внимание набору в новые субъекты Российской Федерации. Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере от 190 000 рублей. Кроме этого, кандидаты могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 395 000 рублей. Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и служебным жильем. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

 Участники ярмарки вакансий имели возможность задать вопросы и ознакомиться с условиями и требованиями, предъявляемыми к потенциальным кандидатам. Представители войск правопорядка предоставили подробную информацию о процедуре приема, условиях прохождения службы и льготах, доступных сотрудникам.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
07/09/2023
Общество
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