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Росгвардейцы провели "День здоровья" с воспитанниками правоохранительного класса в Кузбассе

 В городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели «День здоровья» с воспитанниками правоохранительного класса городской школы №14.

В рамках мероприятия росгвардейцы провели совместную зарядку с учениками, после чего продемонстрировали приемы самообороны. В мероприятии приняли участие командир отделения старший прапорщик Владислав Ащеулов и старший сержант Денис Серов.

 Сотрудники Росгвардии рассказали ученикам о важности физической активности и здорового образа жизни, а также дали несколько полезных советов по самообороне. В ходе мероприятия ученики получили много положительных эмоций и впечатлений.

 «Мы рады были провести такое мероприятие вместе с учениками правоохранительного класса. Мы надеемся, что наши занятия помогут им не только стать физически более подготовленными, но и научат защищать себя и своих близких», - сказал командир отделения старший прапорщик Владислав Ащеулов.

 Сотрудники Росгвардии намерены продолжать проводить подобные мероприятия в будущем, чтобы поддерживать здоровый образ жизни среди молодежи и укреплять дух гражданской ответственности.

 Мероприятие было организовано в рамках совместного плана взаимодействия юргинских росгвардейцев со школой №14, по которому сотрудники правоохранительных органов патронируют школьников, проводят профилактические мероприятия и помогают определиться с выбором будущей профессии.

 

Фото: Росгвардия

 

Образование
Юрга
kuzbassnews.ru
12/04/2023
Образование
Юрга
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