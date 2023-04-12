Росгвардейцы провели "День здоровья" с воспитанниками правоохранительного класса в Кузбассе

В городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели «День здоровья» с воспитанниками правоохранительного класса городской школы №14.

В рамках мероприятия росгвардейцы провели совместную зарядку с учениками, после чего продемонстрировали приемы самообороны. В мероприятии приняли участие командир отделения старший прапорщик Владислав Ащеулов и старший сержант Денис Серов.

Сотрудники Росгвардии рассказали ученикам о важности физической активности и здорового образа жизни, а также дали несколько полезных советов по самообороне. В ходе мероприятия ученики получили много положительных эмоций и впечатлений.

«Мы рады были провести такое мероприятие вместе с учениками правоохранительного класса. Мы надеемся, что наши занятия помогут им не только стать физически более подготовленными, но и научат защищать себя и своих близких», - сказал командир отделения старший прапорщик Владислав Ащеулов.

Сотрудники Росгвардии намерены продолжать проводить подобные мероприятия в будущем, чтобы поддерживать здоровый образ жизни среди молодежи и укреплять дух гражданской ответственности.

Мероприятие было организовано в рамках совместного плана взаимодействия юргинских росгвардейцев со школой №14, по которому сотрудники правоохранительных органов патронируют школьников, проводят профилактические мероприятия и помогают определиться с выбором будущей профессии.

Фото: Росгвардия