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Росгвардейцы провели для юргинских школьников тактическую игру Штурм 2023

В школе №14 города Юрга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с педагогами провели для пятиклассников класса правоохранительной направленности захватывающую тактическую игру на местности под названием «Штурм 2023».

Организаторы подготовили для школьников увлекательную полосу препятствий с разнообразными испытаниями, проверяющими скорость, выносливость и командный дух. Росгвардейцы приняли активное участие в проведении мероприятия, выступая в качестве судей на одном из этапов.

Кроме того, для юных участников был организован мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, что позволило будущим защитникам Отечества познакомиться с основами безопасного обращения с оружием.

Сотрудники Росгвардии являются активными участниками разнообразных образовательных мероприятий для юргинских школьников. Они рассказывают детям о службе, её особенностях и помогают им определиться с будущей профессией в сфере правопорядка.

«Мероприятие стало ещё одним шагом в направлении образования и поддержки юных горожан, мотивируя их к профессиональному росту и службе на благо обществу», - сказал начальник юргинского филиала вневедомственной охраны капитан Александр Солянкин.

 

Фото: Росгвардия

 

Образование
Юрга
kuzbassnews.ru
28/09/2023
Образование
Юрга
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