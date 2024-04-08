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Росгвардейцы провели экскурсию для юных кузбассовцев в Анжеро-Судженске

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии организовали экскурсию для воспитанников социально-реабилитационного центра Анжеро-Судженска. В ходе мероприятия дети получили уникальную возможность познакомиться с работой стражей правопорядка и проникнуться атмосферой службы.

Росгвардейцы поделились с ребятами своим опытом работы во вневедомственной охране и рассказали об особенностях обеспечения безопасности объектов, имущества и граждан. Они также пояснили, как наряды группы задержания Росгвардии реагируют на сигнал «тревога».

Участники с большим интересом изучали вооружение и экипировку вневедомственной охраны, проявляя особый интерес к специальным средствам и снаряжению. На экскурсии детям была предоставлена возможность примерить на себе шлемы и бронежилеты, что позволило им почувствовать себя на месте действующих бойцов службы.

В заключение мероприятия росгвардейцы заверили юных горожан, что подобные встречи станут регулярными, и они смогут узнать еще больше интересного о работе стражей правопорядка на следующих встречах.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
08/04/2024
Общество
Анжеро-Судженск
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