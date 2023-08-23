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Росгвардейцы провели флешмоб в честь Дня Государственного флага России

 В Кемерове военнослужащие Росгвардии совместно с благотворительным фондом «Счастье детям» устроили для детей праздник в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.

Мероприятие прошло в жилом комплексе отряда специального назначения «Кузбасс». Для детей и членов их семей была создана специальная концертная программа, где ребята могли насладиться яркими выступлениями, а также поучаствовать в конкурсах и играх. Дети не только узнали об истории одного из главных символов России – флага, но и исполнили вместе патриотические песни и поучаствовали в викторине.

 В завершении праздника юные участники взяли в руки триколор родной страны и прокричали троекратное «Ура».

 

Фото: Росгвардия

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/08/2023
Культура
Кемерово
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