Росгвардейцы рассказали для киселевчан о перспективах службы в войсках правопорядка

Ярмарка вакансий прошла в Киселевске в Центре занятости населения при участии представителей вневедомственной охраны Росгвардии, которые рассказали о преимуществах службы.

Специалист отдела кадров вневедомственной охраны старший лейтенант Евгения Шматова представила информацию о трудоустройстве в региональном ведомстве и в новых субъектах РФ. Соискателям были предложены вакансии в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделениях: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Кандидатам предлагают денежное довольствие в повышенном размере, достигающее 190 000 рублей, а также бесплатное медицинское обслуживание, предоставление служебного жилья или компенсации за аренду жилья. Период службы в Донецкой Народной Республике засчитывается с льготным исчислением (3 дня службы за 1 день), а также предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ для сотрудников - льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Для детей сотрудников предусмотрено право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе. Более подробную информацию о доступных вакансиях в территориальных подразделениях Росгвардии, а также о возможности службы в новых субъектах Российской Федерации, вы можете найти на официальном сайте территориального органа в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия