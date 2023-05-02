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Росгвардейцы рассказали кузбассовцам о преимуществах службы в войсках правопорядка

 Стражи правопорядка рассказали об особенностях поступления на службу во вневедомственную охрану и другие подразделения силового ведомства, в том числе на вновь присоединенных территориях. Для граждан была доведена информация о льготах и социальных гарантиях, а также о перспективах карьерного роста.

 Отдельное внимание росгвардейцы уделили набору кандидатов для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделения: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Стражи правопорядка рассказали, что на службу принимаются мужчины в возрасте до 48 лет (на должности сержантов, прапорщиков), до 53 лет (на должности офицеров), в том числе ранее проходившие службу в правоохранительных органах и не имеющие судимости. Требования к образованию: на должности младшего начальствующего состава - не ниже среднего общего; для офицеров - не ниже среднего профессионального.

 Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере до 190 000 рублей. Кроме этого, граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, служебным жильем или компенсацией за поднаем жилого помещения. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

 Среди дополнительных преимуществ: льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Также детям сотрудников предоставляется право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
02/05/2023
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